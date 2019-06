Mit insgesamt fünf Kindern ist bei Katie Price (41) zu Hause sicherlich ganz schön viel los. Doch nun könnte die Großfamilie noch einmal erweitert werden. Darauf deutet jedenfalls ein neuer Social-Media-Post des ehemaligen Boxenluders hin. Auf dem Bild zeigt sie sich ganz verschmust mit ihrem Freund Kris Boyson, nimmt ihn liebevoll in die Arme – und schreibt dazu geheimnisvolle Worte, die viel Raum für Spekulationen lassen...

“Wenn die Leute nur wissen würden, was wir wissen", teilt sie ihrer Community mit. Was will Katie ihren Fans mit dieser kryptischen Nachricht wohl mitteilen? Die Vermutung, dass die Brünette zum sechsten Mal schwanger ist, liegt jedenfalls nicht fern. Auch viele ihrer Abonnenten spekulierten in den Kommentaren unter dem Bild, dass der Storch im Hause Price ein weiteres Mal Nachwuchs bringen wird. Wenn es nach der Boulevard-Zeitung Mirror geht, steckt allerdings etwas anderes hinter Katies Instagram-Post. Das Portal teilte mit, bestätigen zu können, dass die 41-Jährige nicht schwanger ist. Nun gehen die Spekulationen also weiter. Vielleicht hat Kris seiner Katie ja auch die Fragen aller Fragen gestellt.

Mit dem Post hat es Katie jedenfalls geschafft, etwas von ihrem kürzlichen Mallorca-Auftritt abzulenken. Bei den Fans und Medien kam dieser aufgrund von schiefen Tönen alles andere als gut an.

Will / Mark / MEGA Kris Boyson und Katie Price im Januar 2019 in London

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Price in Thailand, 2019

NOBLE/DRAPER / SplashNews.com Katie Price, April 2018

