Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Worte! Sollte das stimmen, sind die Dementis von Katie Price (41) nur wenig wert. Der Reality-Star hatte in den vergangenen Monaten allen Gerüchten um eine neue Schwangerschaft eine Absage erteilt – zugleich aber stets betont, dass ihr weiterer Familienzuwachs willkommen sei. Nun posten Katie und Freund Kris Boyson ein Foto, das sie mit einem pinkfarbenen Teddy aus Rosen zeigt!

Der Bär aus weißen und rosafarbenen Blüten ist ein Geschenk zu Katies 41. Geburtstag, den sie am 22. Mai gefeiert hatte. Wie Mirror berichtete, bekam sie ihn als kuscheligen Liebesbeweis von On-Off-Lover Kris, der den Schnappschuss auf Instagram teilte. Ein eher ungewöhnliches Geschenk für eine fünffache Mutter. Sollte es wirklich stimmen, dass sich Katie noch ein Baby wünscht, Kris aber nicht so scharf darauf ist, Vater zu werden, wäre das Bären-Geschenk sogar ziemlich unpassend. Es sei denn, Katies Träume mit Spross Nummer sechs gehen nun doch noch in Erfüllung.

Heftige Gerüchte um eine neuerliche Schwangerschaft des ehemaligen Boxenluders hatte es zuletzt im März gegeben. Katies Follower meinten damals, auf ihren sexy Insta-Fotos eine leichte Wölbung im Bauchbereich entdeckt zu haben. Katie sah sich letztlich sogar genötigt, die Meldungen von einem Sprecher dementieren zu lassen. Nachhaltig tat sie das allerdings nicht. Sie selbst schürte neue Nachwuchs-Hoffnungen, indem sie bei "This Morning" erklärte, sie liebe Kinder und wolle auf jeden Fall mehr.

Getty Images Katie Price in London

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price, 2018

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Price im Urlaub

