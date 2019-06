Sehr bald schon hat das Warten für alle Fans von TV-Flirt-Formaten ein Ende: Die Bachelorette geht diesen Sommer in die nächste Runde! Nachdem bereits vom Sender RTL bestätigt wurde, dass Gerda Lewis (26) in die Rolle der begehrten Rosen-Lady schlüpfen wird, war lange Zeit unklar, wann die erste Folge der Kultkuppelshow über die Mattscheiben flimmern wird – bis jetzt! Am Mittwoch wurde nun endlich das offizielle Startdatum verkündet: Ab Mitte Juli steht der Sommer wieder ganz im Zeichen der Liebe!

Wie RTL bestätigte, wird die erste Folge am Mittwoch, 17. Juli, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Alle eingefleischten Fans sollten sich an diesem Abend deshalb nichts anderes vornehmen. Acht Folgen lang wird die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin 20 liebeshungrige Männer auf Herz und Nieren prüfen. Ob die Auswahl der Herrschaften genauso vielseitig ausfallen wird wie in den Vorjahren, bleibt abzuwarten.

Fakt ist: Die Junggesellenmeute zieht es auch in diesem Jahr wieder in ein heißes Land! Unter der Sonne Griechenlands dürfen sich die Kandidaten in wenigen Wochen wieder mächtig ins Zeug legen, um Schnittblumen von der Influencerin zu ergattern – und um letztendlich ihr Herz zu erobern.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Bachelorette Gerda Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de