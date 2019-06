Erneute Babyfreuden für Sean Lowe (35) und seine Catherine (33)! Während die meisten Kuppelshow-Beziehungen in Deutschland nach einiger Zeit wieder zerbrechen, sind die beiden The Bachelor-Stars aus den USA schon seit 2013 liiert. Vor fünf Jahren heirateten sie sogar und sind heute glückliche Eltern von zwei Söhnen. Bald bekommen ihre Jungs nun auch noch ein Geschwisterchen: Sean und Catherine werden zum dritten Mal Eltern.

Diese freudigen News enthüllten der 35-Jährige und seine Frau jetzt gegenüber People. "Es war eine absolute Überraschung. Ich habe etwa 24 Stunden lang nur die Wand angestarrt. Ich dachte: 'Ich hatte doch gerade erst so eins!'", zeigte sich Catherine überwältigt. Erst im Mai 2018 hatte die frühere Show-Kandidatin ihr zweites Kind Isaiah Hendrix zur Welt gebracht, der wiederum nur etwa zwei Jahre jünger ist als Sohn Samuel Thomas. Doch die 33-Jährige sieht es positiv, dass ihr drittes Kind keinen großen Altersunterschied zum Rest der Rasselbande haben wird. "Natürlich wird es überwältigend und anstrengend, aber sie werden die besten Freunde werden", freute sich die Schwangere.

Der älteste Spross des Paares kann den Familienzuwachs offenbar schon jetzt kaum noch erwarten. "Samuel ist sehr aufgeregt, gibt dem Baby immer einen Gutenachtkuss und betet für das Baby. Er weiß, was passiert. Er will das Baby sehen – er versucht, es durch mein Shirt hindurch zu sehen!", verriet Catherine. In welchem Monat sie aktuell ist, behielt sie allerdings noch für sich.

FayesVision/WENN.com Catherine Giudici und Sean Lowe

Instagram / catherinegiudici Catherine Giudici und Sean Lowe mit ihren Söhnen Samuel und Isaiah

Instagram / catherinegiudici Bachelor-Paar Catherine Giudici und Sean Lowe mit ihrem Sohn Samuel

