Schock für Sean Lowe (34) und seine Frau Catherine (32)! Das Paar lernte sich in der 17. Staffel der US-amerikanischen Version des Bachelors kennen – und lieben! Einige Jahre später krönte Sohnemann Samuel (2) das Liebesglück der Turteltauben und im vergangenen Mai bekam ihr Spross dann mit Isaiah Hendrix sogar noch ein Brüderchen. Nun müssen Sean und Catherine den Albtraum aller Eltern durchleben – Isaiah ist aktuell im Krankenhaus!

Via Instagram teilten die beiden am Samstag ihre Schreckensgeschichte mit ihren Followern: "Wir haben unseren kleinen Mann gestern wegen eines bösen Hustens zum Kinderarzt gebracht und landeten dann auf der Kinder-Intensivstation", schilderte Sean unter einem Schnappschuss von Isaiah und Catherine im Krankenzimmer die Situation. "Isaiah hat eine Bronchiolitis und sein kleiner Körper hat einige Probleme, genug Sauerstoff zu bekommen", erklärte er weiter. Die kleine Familie werde noch einige Tage in der Klinik verharren müssen.

Doch obwohl er erst mal noch im Krankenhaus bleiben muss, scheint Isaiah sich nicht unterkriegen zu lassen – mit den Worten "Ratet mal, wer heute schon richtig gut drauf ist?" teilte Papa Sean am Sonntag ein putziges Grinse-Pic von seinem Sohn auf dem Krankenbett. Seine Fans schickten der Rasselbande daraufhin etliche erleichterte Nachrichten und Genesungswünsche in den Kommentaren.

Instagram / catherinegiudici Catherine Giudici mit ihrem Sohn Isaiah

Anzeige

Instagram / catherinegiudici Sean Lowe mit seinen Söhnen Isaiah und Samuel

Anzeige

Instagram / seanloweksu Sean Lowe und Catherine Giudicis Sohn Isaiah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de