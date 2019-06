So schnell kann sich das Blatt also wenden! Wenige Tage ist es jetzt her, dass Denise Kappès (28) und Henning Merten ihre Beziehung öffentlich machten. Die Influencer sind über beide Ohren verknallt und das darf nun auch jeder sehen. Vergangene Woche, kurz vor dem Paar-Outing, war das angeblich noch nicht der Fall gewesen. Von Promiflash auf eine mögliche Liebelei angesprochen, hatten die zwei alles abgestritten und beteuert, nur gute Freunde zu sein. Mehr noch: Sowohl Henning als auch Denise stellten klar, keine Lust auf einen Partner zu haben.

"Ist mir gerade völlig schnurz, ich habe gerade überhaupt kein Interesse, meine wahre Liebe zu finden. Ich bin gerade so glücklich, wie es ist. Ich konzentriere mich auf meinen Weg und da bin ich ganz gut dabei, glaube ich", erzählte Henning bei einem Event von TK Maxx in Berlin. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner geahnt hatte: Der YouTuber und die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin waren wohl längst zusammen. Auch Denise hatte während des Interviews keinen Zweifel daran gelassen, genug vom Thema Liebe zu haben: "Ich habe so viele Enttäuschungen gehabt, muss ich sagen, die letzten drei Jahre. Ich weiß auch nicht, was ich verkehrt mache oder… Ich hab keine Ahnung, warum das immer so ist.”

Doch warum hatten die Turteltauben ihr Glück so lange für sich behalten? Immerhin hatten schon seit Wochen Paar-Gerüchte die Runde gemacht. "Wir wollten unsere Community niemals belügen oder veralbern. Wir wollten aber für uns entscheiden dürfen, wann der richtige Zeitpunkt ist", versuchte sich die 28-Jährige auf Instagram zu erklären.

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten im April 2019

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Henning Merten

