Wird Barbara Meier (32) etwa schon bald zum ersten Mal Mutter? Am 1. Juni gab die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihrem Schatz Klemens Hallmann ganz romantisch in Venedig das Jawort. Dass die beiden Kinder wollen, hatte das Model stets betont – nur der richtige Zeitpunkt war bisher nicht gekommen. Doch auch trotz Trauschein könnte es mit dem gemeinsamen Nachwuchs noch ein wenig dauern: Die Beauty und ihr Göttergatte wollen das Baby-Thema ganz entspannt angehen!

Im Gespräch mit Gala offenbarte die 32-Jährige: "Wir wollen unbedingt Kinder haben, klar. Das habe ich auch immer gesagt, aber wir haben nicht den Drang, dass wir sagen: 'Jetzt sind wir verheiratet und morgen muss das Kind kommen.'" Zwar würden sie sich freuen, wenn es schon bald passiere – allerdings hätten sie sich kein Zeitlimit gesetzt. Das Paar genieße es jetzt erst einmal, verheiratet zu sein: "Ich finde, dem sollten wir auch ein bisschen Raum geben, dass wir das auch genießen können als Eheleute, dass man jetzt nicht sofort an das Nächste denkt, sondern sich einfach mal freut, wie es gerade ist", meinte die Powerfrau.

Einen Einblick in die Familienplanung gab die Ambergerin derweil schon vor einigen Monaten: Laut einer Wahrsagerin wird Barbara zwei Kinder bekommen – das hatte sie bereits im vergangenen Sommer in einem Interview ausgeplaudert. Ob die Laufstegschönheit tatsächlich an solche Schicksalsdeutungen glaubt, hatte sie damals aber nicht verraten. Was glaubt ihr, wird Barbara doch schon bald Mutter? Stimmt unten ab!

