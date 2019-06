Germany's next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (32) schwebt aktuell auf Wolke sieben. Die gebürtige Münchnerin heiratete am Samstag ihren Liebsten Klemens Hallmann. Bei einer märchenhaften Traumhochzeit gaben sich die beiden Personen des öffentlichen Lebens ganz romantisch das Ja-Wort. Kurz nach dem Liebes-Highlight zogen sich die frisch getrauten Ehe-Leute an einen geheimen Ort zurück, um ein wenig Zweisamkeit zu genießen. Doch Barbara ließ es sich nicht nehmen, ihren Anhängern ein kurzes Ehefrau-Update zukommen zu lassen.

"Ich bin unglaublich glücklich, ich schwebe immer noch auf rosa Wolken. Es war ein wahnsinnig schönes Fest, weil alle Menschen, die uns wirklich wichtig sind, die uns am Herzen liegen, waren dabei", verriet der Rotschopf seinen treuen Followern via Instagram-Story. Scheint, als würde das Model seine neue Rolle als Gattin in vollen Zügen genießen. Das Glück stand ihr bei ihrer Video-Botschaft förmlich ins Gesicht geschrieben – sie konnte nicht aufhören, zu grinsen.

Unter den Hochzeitsgästen waren übrigens auch einige bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Schauspieler Heiner Lauterbach (66) mit seiner Ehefrau Viktoria, Terminator Arnold Schwarzenegger (71) oder Moderatorin Sylvie Meis (41). Letztere sorgte für Schlagzeilen, da ihr einige User vorwarfen, sie würde mit ihrem Kleid der Braut die Show stehlen.

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Getty Images Model Barbara Meier beim Film-Festival in Cannes

