Pascal Kappés (29) muss eine Niederlage verkraften! Erst kürzlich hatte der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller stolz verkündet: Er hat sich für die Wahl des "GQ Gentleman 2019" beworben. Bei dem Leser-Wettbewerb des Herrenmagazins schaffte der Ex von Denise Kappès (28) es zuletzt sogar in die Top 10 – doch damit war dann auch Schluss für den 28-Jährigen: Pascal schaffte es nicht unter die besten Drei!

Auf seinem Instagram-Profil machte der TV-Hottie seinen Emotionen nun Luft: "Ich bin super-traurig, dass ich nicht gewonnen beziehungsweise zumindest die Top drei erreicht habe!" Er gönne es seinen Mitstreitern und besonders dem Sieger Maximilian Fiesel trotzdem, dass sie weiterkamen als er. "Wir haben einen würdigen Gentleman 2019!", schrieb Pascal.

Die Enttäuschung des Wahl-Kölners dürfte aber trotzdem tief sitzen: Immerhin hatte er noch im Interview mit Promiflash kurz vor der Wahl begeistert erzählt, warum er seiner Ansicht nach gute Chancen auf den Titel habe. "Ich denke halt, was von Vorteil ist, dass ich halt ein Charakter bin, ich bin nicht glatt. Ich bin nicht so ohne Bart, so dieses typische perfekte Model, sondern ich hab halt meine Ecken!", beschrieb Pascal sich selbst.

