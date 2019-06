Schon kurze Zeit nach Bekanntwerden ihrer Beziehung zu Prinz Harry (34) wurden Herzogin Meghan (37) Probleme mit ihrem Schwager Prinz William (36) und dessen Ehefrau Herzogin Kate (37) nachgesagt. Der Grund: Zwischen den beiden Schwägerinnen sollen oft Meinungsverschiedenheiten herrschen. Zudem habe sich das Verhältnis der beiden Prinzen verschlechtert, nachdem William Harry gesagt haben soll, dass er die schnelle Verlobung seines jüngeren Bruders als etwas zu übereilt erachte. Um die Wogen zu glätten, soll Meghan sich Rat bei prominenten Freunden holen.

"Meghan hat das Gefühl, dass die Art, wie das Königshaus sie von einer Hollywood-Schauspielerin zur britischen Adligen gemacht hat, ihr keinen Gefallen getan hat", sagte eine Quelle dem Heat Magazine. Die ehemalige Suits-Darstellerin sei aber "jetzt bereit, über deren Köpfe hinweg mit den Menschen zu sprechen, von denen sie glaubt, dass sie ihr helfen können." Dabei könne sich die Herzogin besonders auf George Clooney (58) und dessen Ehefrau Amal (41) verlassen. "Du kannst keine größere öffentliche Rückendeckung bekommen als die von George Clooney oder – noch besser – von einer klugen Frau wie Amal", so der Insider. Auch Meghans neu entdeckte Freundschaft zu Popstar Rihanna (31), die ebenfalls aus den USA in das Vereinigte Königreich gezogen ist, soll ihr helfen.

Ihre prominenten Freundschaften würden es der 37-Jährigen erleichtern, sich in ihrer neuen Heimat wohlzufühlen. "Es war hart für Meghan, aber sie hat endlich das Gefühl, dass sie sich in England mehr einlebt, jetzt, da sie dort ein enges Netzwerk an Unterstützern hat", so ein Informant gegenüber der britischen Closer.

Getty Images Herzogin Meghan beim Commonwealth Day in London

Anzeige

Getty Images Amal und George Cloone bei der "Catch-22"-Premiere 2019

Anzeige

Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan in Casablanca, Februar 2019

Anzeige

Denkt ihr, dass die prominente Hilfe Meghan nützlich ist? Auf jeden Fall! Nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de