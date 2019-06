Sila Sahin (33) befindet sich im Schwangerschaftsendspurt! Schon in wenigen Wochen soll das zweite Kind der Schauspielerin und ihres Mannes Samuel Radlinger (26) das Licht der Welt erblicken. Der Babybauch der Schönheit ist mittlerweile schon kugelrund – und so kurz vor der Geburt entdeckt die werdende Mama nun ganz neue Vorzüge an ihm: Sie funktioniert ihre Schwangerschaftskugel kurzerhand zur mobilen Pommesbude um.

Mit einer gewohnten Portion Humor gibt Sila ihren Follower nun ein neues Schwanger-Update. Auf Instagram postet die ehemalige GZSZ-Darstellerin ein Foto, das sie beim Autofahren zeigt – lustiges Detail: Auf ihrem Bauch hat die 30-Jährige eine Portion Fritten platziert. "Der Bauch hat auch seine Vorteile. Kurzer Snack, bevor es zum nächsten Abenteuer geht. Manchmal muss es als Mama eben schnell gehen und auch praktisch sein", schreibt sie unter das Pic und versieht den Beitrag unter anderem mit den Hashtags #pommesfrites #gehenimmer.

Der frittierte Snack ist aber nicht das einzige Schwangerschaftsgelüst der Nachtschwestern-Darstellerin. Schon bei Baby Nummer eins konnte Sila von einem nicht genug bekommen: Wassereis! Ganz selbstverständlich verputzte sie am Tag mehrere Portionen. Und auch bei Kind Nummer zwei hat ihr Heißhunger auf den erfrischenden Snack nicht nachgelassen.

Sila Sahin und Samuel Radlinger im Türkei-Urlaub

Sila Sahin auf der Place To B Berlinale Party 2019

Sila Sahin, Schauspielerin

