Sängerin Adele (31) hat sich zuletzt nicht nur von ihrem Ehemann getrennt, sondern sich in den vergangenen Monaten auch von einigen Pfunden verabschiedet. Ganze sechs Kilo soll das britische Stimmwunder nach seinem Beziehungs-Aus mit Simon Konecki abgenommen haben. Der Trennungsschmerz allein ließ das Stimmwunder aber nicht an Gewicht verlieren, dafür soll vielmehr ein ganz besonderes Work-out verantwortlich sein: Pilates-Stunden mit BFF Ayda Field (40)!

Welche Wirkung dieses Fitnessprogramm anscheinend schon erzielt hat, sieht man auf einem Foto von Adele während eines Konzertbesuchs der Spice Girls, das auf dem Instagram-Account der legendären Girlgroup veröffentlicht wurde. Dort zeigt sich die "Hello"-Interpretin deutlich erschlankt neben den britischen Sängerinnen. Ein Insider bestätigte gegenüber The Sun: "Adele war in letzter Zeit viel unterwegs und hatte Spaß. Sie sieht das als ihre Priorität an, neben ihrer Rolle als Mutter für Sohn Angelo." Zum Wohlfühlprogramm gehören neben ausgiebigem Freizeitvergnügen also auch sportliche Aktivitäten. Hierzu verriet der Insider weiter: "Es ist ein Bonus, dass sie auch noch Gewicht verloren hat. Ihre Freunde sind froh, dass es für Adele derzeit nichts als gute Gefühle gibt. Sie hat ein neues Leben."

Wie glücklich Adele das Konzert ihrer früheren Lieblings-Girlgroup gemacht hat, zeigte sie im Netz. Dazu erklärte sie: "Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich sie liebe, wie sehr sie mich inspiriert haben, mein Leben zu leben und nie zurückzuschauen."

