Robbie Williams ruinierte fast die Beziehung zu seiner Ayda

Robbie Williams (51) und seine Ehefrau Ayda Field Williams (45) blicken heute auf eine stabile Ehe zurück, doch zu Beginn ihrer Beziehung mussten sie große Herausforderungen meistern. Thematisiert wird das in der Netflix-Dokumentation über das Leben des Sängers, in der das Paar Details einer schwierigen Zeit preisgab. Kurz vor Robbies 33. Geburtstag im Jahr 2007 trennte er sich laut Mirror telefonisch von Ayda, nachdem er entschieden hatte, einen Entzug zu beginnen. "Er sagte: 'Ich kann keine Beziehung führen, ich muss gesund werden und ich kann nicht mit dir zusammen sein'", erinnert sich Ayda mit Tränen in den Augen.

Das Paar hatte sich 2006 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Ayda sah jedoch etwas in Robbie, wie sie in der Netflix-Doku erzählte: "Es war, als hätte sich das Universum geöffnet." Robbie fügte hinzu: "Ich hatte diesen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, sie schon ewig zu kennen." Doch die erst aufkeimende Beziehung stand vor großen Hindernissen, als Ayda zum ersten Mal mit seiner Abhängigkeit konfrontiert wurde. Der Sänger gab später zu, dass er zu diesem Zeitpunkt mit düsteren Gedanken zu kämpfen hatte: "Ich dachte, es wäre einfacher, wenn ich einfach nicht mehr da wäre."

Heute gilt die Verbindung der beiden als unerschütterlich. Nach der Reha fanden der Sänger und Ayda wieder zueinander und schlossen 2010 den Bund der Ehe. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Teddy, Charlie, Coco und Beau. Robbie, der öffentlich über seine Kämpfe mit Ruhm und Abhängigkeit spricht, hat sich in Interviews mehrfach als Familienmensch gezeigt. Für ihn sei Ayda mehr als nur seine Ehefrau – sie sei seine Seelenverwandte und die treibende Kraft hinter seiner Genesung.

Getty Images Robbie Williams im November 2024

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field auf dem Empire State Building, Januar 2025

