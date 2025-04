Robbie Williams auf seltenem Foto mit seinen Kids zu sehen

Der britische Sänger Robbie Williams (51) und seine Frau Ayda Field (45) halten ihr Familienleben eigentlich strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Am Dienstag gewährte Ayda ihren Fans in ihrer Instagram-Story jedoch einen süßen Einblick. Sie veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem Robbie und die vier Kinder Teddy, Charlie, Coco und Beau lächelnd im Kreis auf dem Boden liegen und sich an den Händen halten. Mit dem Wort "Familienzeit" kommentierte die Schauspielerin das Bild, das die Privatsphäre der Kinder dennoch wahrt, da die Gesichter wie gewohnt nicht zu sehen sind.

Robbie, der als Mitglied der Boyband Take That berühmt wurde, hat früher ein echtes Rockstarleben geführt. Heute ist er Vollblutpapa von vier Kindern, die sein Leben grundlegend geändert haben. Das berichtete der Musiker vor wenigen Wochen im Interview mit People. "Es gibt vier kleine Stimmen von vier kleinen Seelen, die Wünsche und Bedürfnisse haben und sehr laut sind", berichtete er von seinem Familienalltag. Wie er betonte, habe er ebenfalls Verantwortung für seine Frau. Auch wenn das Leben zu sechst die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt, zeigte sich Robbie dennoch überglücklich: "Ich gebe mein Bestes!"

Robbies Alkohol- und Drogeneskapaden liegen in der Vergangenheit. Auch das verdanke er unter anderem seiner Familie. "Eigentlich bin ich eine einsame Seele. Aber jetzt habe ich meinen Stamm, und mein Stamm braucht mich als meine beste Version", erklärte der 51-Jährige im Dezember des vergangenen Jahres gegenüber Gala. Heute setzt er alles auf einen gesunden und glücklichen Lebensstil: "So fit und gesund war ich noch nie. Ich glaube fest daran, dass die nächsten zehn Jahre die glücklichsten meines Lebens werden."

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine vier Kinder im April 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field auf dem Empire State Building, Januar 2025

