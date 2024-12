Das ist seit 2010 die Frau an Robbie Williams' Seite

Ayda Field (45), bekannt als Ehefrau des berühmten Sängers Robbie Williams (50), hat sich im Showbusiness einen eigenen Namen gemacht, noch bevor sie ihren zukünftigen Ehemann traf. Ursprünglich hatte Ayda Jura und Rechnungswesen studiert, entschied sich dann aber für eine Karriere als Schauspielerin und Model. Erstmals war sie in der Serie "City Girls" zu sehen, als sie 21 Jahre alt war. Ihren Durchbruch feierte sie zwei Jahre später in der US-Seifenoper "Days of Our Lives" als Angela Moroni. Weitere Rollen hatte sie in TV-Serien wie "Back to You".

In "Studio 60 on the Sunset Strip" stand Ayda Field an der Seite von Matthew Perry (✝54). Wie The Sun berichtet, teilte sie kürzlich ihre Trauer über den Tod des Schauspielers: "Ich bin dankbar, dass ich diese Erinnerungen habe und trauere um einen ganz besonderen Menschen." Neben ihrer Schauspielkarriere war Ayda auch als Diskussionsteilnehmerin in der britischen Talkshow "Loose Women" zu sehen und war gemeinsam mit Robbie Jurorin bei "X Factor" im Jahr 2018. Damals hieß es, dass es einen Deal von etwa 12 Millionen Euro gab, um das Ehepaar als Jurorenkombination zu gewinnen.

Ayda Field und Robbie Williams wurden 2006 durch gemeinsame Freunde bei einem Blind Date zusammengebracht. Drei Jahre später, an Weihnachten 2009, verlobten sie sich und gaben sich 2010 in Robbies Haus in Los Angeles das Ja-Wort. Im August 2024 erneuerten sie ihr Ehegelübde. Zusammen haben Ayda und Robbie vier Kinder: Theodora Rose Williams (12), Beau Williams, Coco Williams und Charlie Williams.

Anzeige Anzeige

ActionPress Ayda Field, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

Anzeige Anzeige