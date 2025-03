Robbie Williams rührte Ayda mit Muttertags-Post zu Tränen

Robbie Williams (51) hat am britischen Muttertag mit einer emotionalen Nachricht nicht nur das Herz seiner Fans berührt, sondern auch das seiner Frau Ayda Field (45). In einem rührenden Instagram-Post dankte der Sänger "allen Müttern" für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Liebe. Mit seinen Worten traf er offenbar direkt ins Schwarze, denn Ayda gab zu, dass sie nach dem Lesen des Beitrags in Tränen ausbrach. "Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen – glückliche Tränen, dankbare Tränen und alles dazwischen", schrieb sie zu ihrem eigenen Posting und fügte hinzu: "Ich bin so ein glücklicher Mensch." Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, hat vier gemeinsame Kinder: Theodora, Charlton, Colette und Beau.

Für Robbie waren die letzten Jahre von Familienproblemen geprägt. Ende letzten Jahres offenbarte der Sänger, dass seine Mutter Janet an Demenz erkrankt sei, während sein Vater Pete seit längerer Zeit mit Parkinson lebt. In einer emotionalen Phase sprach Robbie über diese Belastungen und erklärte, dass es ihm oft schwerfalle, all das zu verarbeiten. "Es ist eine unglaublich komplizierte Situation, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll", verriet er damals. Hinzu kommt, dass auch die Schwiegermutter von Robbie, die Ayda sehr nahesteht, schwer erkrankt ist, was das Familienleben zusätzlich herausfordert.

Robbie und Ayda gelten trotz der turbulenten Zeiten als starkes Team. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2010 haben sie immer wieder öffentlich ihre Liebe und Unterstützung füreinander bekundet. Robbie sprach kürzlich darüber, wie sehr ihn seine Familie erdet. Sie bezeichnet ihre vier Kinder oft als "Wolfspack" und zeigt auf Social Media immer wieder humorvolle Einblicke in ihren Alltag. Die enge Bindung zwischen Robbie und Ayda spiegelt sich auch in seiner Muttertags-Nachricht wider, die das Band ihrer Familie hervorhebt.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field auf dem Empire State Building, Januar 2025

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

