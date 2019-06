Viele getrennte Ehepaare dürften es eigentlich gar nicht erwarten können, bis ihre Scheidung endlich vollzogen und der ehemalige Partner nicht mehr Teil des eigenen Lebens ist. Doch Grey's Anatomy-Star Eric Dane (46) und Schauspielerin Rebecca Gayheart (47) scheinen sich mit dem Ganzen ziemlich viel Zeit zu lassen. So viel, dass nun sogar das Gericht einen warnenden Brief an die beiden verschicken musste.

Die “frohe Botschaft” des Superior Court of Los Angeles County müsste das Ex-Paar in der vergangenen Woche erhalten haben. Wie People berichtet, legte man Eric und Rebecca mit dem Schreiben die notwendigen Schritte dar, um die Scheidung finalisieren zu können. Der zuständige Richter Thomas Lewis soll laut dem Boulevard-Magazin zudem gesagt haben, dass das Gericht den Fall wegen Verzögerung eventuell ablehnen könnte – sollten Eric und Rebecca es nicht schaffen, die erforderlichen Dokumente rechtzeitig einzureichen. Für den Fall, dass nach wie vor der Wunsch einer Scheidung besteht, sollten die beiden wohl besser einen Zahn zulegen.

Im Februar 2018 reichte Rebecca nach 14 Jahren Ehe die Scheidung ein – als Grund gab sie “unüberwindbare Differenzen” an. Sie beteuerte, dass die beiden ihre Freundschaft weiter aufrechterhalten wollen.

