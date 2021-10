Erneute Sorge um Felix Götze (23). Der Bruder von WM-Held Mario Götze (29) steht aktuell für den 1. FC Kaiserserlautern auf dem Platz – musste vor einigen Wochen aber einen herben Rückschlag einstecken: Der Sportler war bei einem Match mit einem anderen Spieler zusammengeprallt und erlitt einen Haarriss im Schädel. Zwar hat sich Felix von der Verletzung wieder erholt – doch jetzt kam es erneut zu einem Zwischenfall: Der Fußballstar wurde bei einem erneuten Zusammenprall hart am Kopf getroffen.

Am heutigen Abend waren die Roten Teufel beim MSV Duisburg zu Gast und erkämpften sich ein Remis. Der 1:1-Endstand stand nach dem Spiel aber weniger im Fokus – vielmehr machte dem Verein die Sorge um den 23-Jährigen zu schaffen. "Unsere Gedanken sind aber vor allem bei Felix Götze, der kurz vor Schluss erneut am Kopf getroffen wurde. Gute Besserung, Felix!", heißt es in einem offiziellen Statement auf Twitter. Weitere Infos zu seinem Zustand gibt es derzeit aber nicht. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, wie der Lauterer Sportchef gegenüber Bild angab.

Doch was war während der Partie passiert? In der 85. Minute prallten Felix und der Duisburger Torwart mit den Köpfen aneinander. Der Leihspieler des FC Augsburg blieb am Boden liegen und wurde in die stabile Seitenlage gebracht. Schließlich musste er mit einer Halskrause stabilisiert und auf einer Trage vom Platz transportiert werden.

Getty Images Mario und Felix Götze im Oktober 2018

Instagram / felixgoetze4 Profifußballer Felix Götze

Instagram / felixgoetze4 Felix Götze 2019

