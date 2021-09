Felix Götze (23) ist wieder auf dem Singlemarkt. Nach seiner Trennung von der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Catharina Maranca (22) hatte der Bruder von Mario Götze (29) einige Monate später seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Der Fußballer präsentierte seine neue Freundin Alisa Widmann stolz im Netz mit einem gemeinsamen Pärchenfoto. Doch nun gehen die beiden wieder getrennte Wege: Felix und Alisa sind nicht mehr zusammen.

Dass der Sportler und die Brünette kein Paar mehr sind, bestätigte die Beauty selbst im Promiflash-Interview. "Ich bin bereits im Mai aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und nach zwei Jahren Beziehung haben wir jetzt beschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärte Alisa. Doch was war der Grund für das Liebesaus der beiden?

"Er hat sich in eine Richtung entwickelt, in der es mir schwer fiel, den Weg weiterhin mit ihm zu gehen", führte sie weiter aus. Für Alisa ist das Thema Felix offenbar so weit abgehakt, denn sie habe kein Bedürfnis mehr, mit ihm Kontakt zu halten, wie sie gegenüber Promiflash deutlich machte.

Instagram / felixgoetze4 Felix Götze und seine Freundin Alisa im August 2020

Instagram / felixgoetze4 Fußballer Felix Götze

Instagram / alisawii Alisa Widmann im März 2021

