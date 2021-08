In der brandneuen Love Island-Staffel sind wieder ein paar bekannte Gesichter dabei! Dazu zählt unter anderem Kandidatin Lena Schiwiora: Die Beauty nahm 2019 bereits mit ihrem damaligen Freund Robin Riebling an der Flirtsendung Temptation Island teil. Auch Islanderin Andrina Santoro (28) hat bereits mächtig Kuppelshow-Erfahrung: Sie war vor zwei Jahren die Schweizer Bachelorette. Hottie Robin Widmann konnte ebenfalls schon Promi-Luft schnuppern: Der Bürokaufmann hat persönlich mit der Kicker-Familie Götze zu tun...

Im Promiflash-Interview verrät der 24-Jährige: "Meine kleine Schwester ist mit dem kleinen Bruder von Mario Götze, dem Felix Götze zusammen." Möglich also, dass Robin irgendwann Felix Götzes (23) Schwager sein wird! So oder so – die beiden kennen sich und haben auch Kontakt. Was sagt der Fußballspieler denn zu seiner "Love Island"-Teilnahme? "Er hat gesagt: 'Ist doch geil!' Er schaut sich das Format auch an. Er findet es cool und ich soll dort das Beste daraus machen", offenbart der Beau aus Augsburg.

Es kommt noch besser: Seine kleine Schwester und Felix' Freundin war diejenige, die ihn überhaupt erst dazu gebracht hat, sich bei "Love Island" zu bewerben! Und was sagt der Rest seines Umfelds dazu, dass Robin im TV mit leicht bekleideten Mädels turteln will? "Von meiner Familie und meinen engsten Freunden habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen – mir war das vor allem von meiner Familie sehr wichtig", beteuert der Islander. "Da hat jeder gesagt: 'Leg los, Robin. Starte da rein, mach das. Du erlebst so etwas wahrscheinlich nur einmal.'"

Seine Schwestern werden ihn auch von zu Hause aus unterstützen: Sie werden Robins Instagram-Account in seiner Abwesenheit führen. Das bedeutet aber nicht, dass der Sonnyboy nur für einen Follower-Boost zu "Love Island" geht. "Das ist nicht der Gedanke, mit dem ich in die Show starten will", stellt er klar. "Ich möchte eine Frau finden und einen geilen Sommer haben. Wenn einfach ein Abenteuer herausspringt, dann wäre das toll – aber das weiß man ja nicht..."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / alisawii Felix Götze und seine Freundin Alisa

RTLZWEI / Magdalena Possert Robin, Islander 2021

Instagram / robinwii "Love Island"-Kandidat Robin

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Robin

