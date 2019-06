Diese Ex-Turteltauben sind immer noch gute Freunde: Sophia Thomalla (29) und Till Lindemann (56). Die Moderatorin und der Rammstein-Rocker waren zwischen 2011 und 2015 ein Paar. Nach dem Liebes-Aus vor vier Jahren ist Sophia inzwischen mit Fußballer Loris Karius (25) zusammen, trotzdem pflegen die 29-Jährige und ihr ehemaliger Freund Till ein gutes Verhältnis. Bester Beweis: Die zwei urlauben aktuell zusammen an der Ostsee!

Vor ein paar Tagen postete Sophia auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss, auf dem sie sich laut eigener Kennzeichnung im Hotel Neptun befindet, das in Warnemünde liegt. Wie Bild dank einer Fan-Seite von Till herausgefunden hat, genoss auch der 56-Jährige vor Kurzem die Aussicht aufs Meer von einem Balkon in Warnemünde. Der Anlass für den gemeinsamen Kurz-Trip: Rammstein geben am Sonntag ein Konzert in Rostock, das knapp drei Stunden von dem Ostsee-Paradies entfernt ist. Laut der Zeitung sollen auch Marteria (36) und Sven Martinek (55) mit dem Duo unterwegs sein.

Sophia steht aber nicht nur in guten Zeiten zu ihrem Ex-Freund, sondern auch in schlechten Zeiten: Als Till im Oktober 2018 Mietstreit hatte, wurde er von der Schauspielerin verteidigt. In diesem Zusammenhang machte sie via Social Media damals deutlich: Wer Till schlecht dastehen lassen will, lege sich auch mit ihr an.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Warnemünde

WENN.com Till Lindemann und Sophia Thomalla

ActionPress Sophia Thomalla bei der "PLACE TO B Berlinale Party", 2019

