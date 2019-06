Chrissy Teigen (33) ist ein total gefragtes Model! Kein Wunder also, dass die Frau von John Legend (40) für Shootings und Videodrehs regelmäßig von einem ganzen Team an Visagisten hergerichtet wird, um möglichst makellos auszusehen. Doch anscheinend kümmern sich die Stylisten dabei nicht nur um das Make-up in ihrem Gesicht. Ein Post der Kurven-Queen deutet an, dass sie auch untenrum mit Schminke gestylt wird!

Mit diesem Instagram-Beitrag erheiterte die Beauty ihre Fans auf einer ganz neuen Ebene. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Chrissy auf einem Stuhl sitzt und ihre Beine in die Höhe spreizt. Ein Make-up-Artist kümmert sich dabei um ihr Gesicht und ein weiterer Stylist hält eines ihrer Beine fest und senkt seinen Blick auf ihren Intimbereich. Vielsagend betitelte die Schönheit das Posting mit den Worten: "Als ich jung war, trug man Make-up nur im Gesicht."

Mit dem zweiten Stylisten hätten wohl einige Follower gerne getäuscht – das beweisen Kommentare wie "Was auch immer der Typ sieht: Es beeindruckt ihn" oder "Er sieht glücklich aus". Es bleibt allerdings unklar, ob sich der Beauty-Experte um Chrissys Beine oder ihre Intimzone gekümmert hat. Eine Userin tippte beispielsweise auf Sprühbräune und wünschte sich: "So stelle ich mir mein nächstes Spray-Tanning vor."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Juni 2019

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Juni 2019

Getty Images Chrissy Teigen im Juni 2019 in Cannes

