Jenny Elvers (47) macht Details zu ihrer neuen Liebe publik! Die Schauspielerin, die seit Oktober 2014 vom Medien-Manager Goetz Elbertzhagen (59) geschieden ist, hat vor Kurzem ihren neuen Partner vorgestellt: Vergangenen Mittwoch, bei einem Late Night Shopping Event in Berlin, erschien sie seit langer Zeit erstmals wieder in Begleitung. Der neue Mann an ihrer Seite ist Simon Lorinser, ein Male-Model aus Hamburg. Strahlend stellte sich das verliebte Duo dem Blitzlichtgewitter und hinterher auch einigen Fragen: Obwohl die Beziehung noch frisch sei, würde die beiden schon eine Menge verbinden!

Im Gala-Interview plauderte die Blondine offen über ihren Freund und was die zwei bereits für Gemeinsamkeiten festgestellt haben: "Unser Humor, Reisen, der Sport und so unähnlich sind sich unsere Berufe ja auch nicht." Damit spielt Jenny sicherlich darauf an, dass sie nicht nur als Schauspielerin von sich Reden macht, sondern im November vergangenen Jahres auch wieder als Model gearbeitet hat. Kennengelernt haben sie und ihr neuer Schatz sich aber nicht durch die Arbeit: Gemeinsame Freunde hätten sie einander vorgestellt, wie sie im Gespräch verriet.

Das Besondere an ihrer Beziehung sei jedoch auch, dass es noch keinen Pärchenalltag gebe – im Gegenteil, die Verliebten verbringen offenbar noch recht wenig Zeit zusammen: "Wir sind beide wirklich sehr viel unterwegs, das heißt, einen Alltag gibt es noch gar nicht, aber das macht es ja gerade spannend, alles ist noch so neu und bringt eine angenehme Leichtigkeit mit sich", schwärmte die 47-Jährige abschließend.

P. Hoffmann / WENN.com Jenny Elvers beim Mazda Spring Cocktail 2019

P.Hoffmann/WENN.com Simon Lorinser und Jenny Elvers bei einem Event in Berlin

P. Hoffmann / WENN.com Simon Lorinser und Jenny Elvers beim TK Maxx Late Night Shopping Event in Berlin

