Sie ist zurück! Hinter Jenny Elvers (46) liegen einige schwere Jahre. 2012 hatte die Schauspielerin einen Alkohol-Rückfall und ließ sich nach einem voll trunkenen TV-Auftritt in eine Entzugsklinik einliefern. Seitdem kämpft sie gegen ihre Alkoholsucht – und das ziemlich erfolgreich. Sie ist seit mehr als sechs Jahren trocken und möchte nun auch beruflich wieder voll durchstarten. Für eine Modenschau in Hamburg lief sie nun als Model über den Laufsteg und hatte sichtlich Spaß dabei.

Am vergangenen Freitag stellte die Mode-Designerin Liz Malraux bei der Hamburger Nacht meets Fashion ihre neue Kollektion vor. Vor rund 500 Gästen durfte auch Jenny einige der noblen Outfits präsentieren. Ob im Parka oder im schicken Kostüm mit Fascinator – die 46-Jährige machte eine tolle Figur und genoss ihren Auftritt auf dem Laufsteg in vollen Zügen. Auch die Modeschöpferin schwärmte im Bild-Interview in den höchsten Tönen von der Blondine: "Jenny sieht wieder so toll aus. Sie ist ein echtes Goldstück!"

Die Schauspielerin selbst ist stolz auf ihre Entwicklung und freute sich über die Reaktionen ihres Umfeldes. "Der Respekt, der mir jetzt entgegengebracht wird, ist ein ganz anderer als früher. Das fühlt sich wirklich sehr gut an", erklärte sie. Trotzdem sei ihr bewusst, dass noch ein langer Weg vor ihr liege. Denn: Ein Suchtmensch bleibe immer ein Suchtmensch.

Ibrahim Ot / ActionPress Jenny Elvers bei der Liz Malraux – Hamburger Nacht der Clubs meets Fashion

Ibrahim Ot / ActionPress Jenny Elvers, Model

Getty Images Jenny Elvers in Berlin 2018

