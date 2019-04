Und weg sind die Schwangerschaftspfunde! Erst im Oktober hatte US-Schauspielerin Kate Hudson (40) die Welt an ihrem jüngsten Familienglück teilhaben lassen: Die zweifache Mutter und ihr Partner Danny Fujikawa (32) wurden Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes – einer Tochter. Seit der Geburt der kleinen Rani Rose Hudson Fujikawa ist das Leben der "Bride Wars - Beste Feindinnen"-Darstellerin völlig auf den Kopf gestellt und doch kommt ihr eigenes Wohl offensichtlich nicht zu kurz: Kate ist nur noch wenige Pfündchen von ihrem Wunschgewicht entfernt!

Diesen sportlichen Meilenstein verkündete die 39-Jährige in einem Post auf Instagram: Der Schnappschuss zeigt Kate im Sport-Outfit – und siehe da: Die frischgebackene Dreifach-Mama kann stolz auf ihren Körper sein. Einmal das Shirt hochgezogen, blitzen doch tatsächlich schon wieder ihre Bauchmuskeln hervor! "Ich habe es geschafft, ohne mich wegen des Essens zu stressen oder wie verrückt zu Sport zu treiben, obwohl ich diszipliniert war", erklärte der Filmstar in der Bildunterschrift. Die Blondine habe sich ab und an ihre liebsten Schlemmereien gegönnt, aber auch weiterhin ihren aktiven Lebensstil beibehalten.

Bereits zwei Monate nach der Entbindung hatte Kate bei ihren Fans mit einem After-Baby-Body-Pic für Begeisterung gesorgt. Auch damals hatte sie beteuert, nicht an strenge Diäten zu glauben und sogar viel Spaß am Abnehmen zu haben.

Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson

Instagram / katehudson Kate Hudsons Tochter Rani Rose Hudson Fujikawa

Instagram / katehudson Kate Hudson, Schauspielerin

