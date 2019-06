Diese Fete wird Sarah Lombardi (26) wohl noch lange in Erinnerung bleiben! Am Mittwoch ist ihr Söhnchen Alessio Lombardi vier Jahre alt geworden. Der Geburtstag ihres Lieblings wurde natürlich gebührend zelebriert. Die stolze Mama schmiss eine Party, zu der nicht nur die Freunde des kleinen Rackers erschienen, sondern auch ein Überraschungsgast: das Krümelmonster! In einem rührenden Post lässt die Sängerin die fette Sause jetzt Revue passieren.

"Was für ein Tag gestern", beginnt die 26-Jährige ihren Beitrag, den sie mit ihren Fans auf Instagram teilt. "Mit zwölf Kindern war das Chaos förmlich vorprogrammiert. Aber das Wichtigste ist, dass alle Kinder Spaß hatten und Alessio einen unvergesslichen Tag hatte und happy ist", schreibt sie weiter. Für das Entertainment so vieler spielwütiger Kinder hat die Dancing on Ice-Gewinnerin ein paar lohnenswerte Anstrengungen auf sich genommen: "All die Vorbereitungen, der Schweiß und der Tinnitus vom Kindergebrüll hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn man abends in den Arm genommen wird und gesagt bekommt: 'Mama das war ein richtig toller Tag, ich hab dich lieb!'"

Doch nicht nur Alessio wurde reichlich beschenkt, auch Sarah durfte sich über ein Bonbon freuen – in Form des flauschigen Stars aus der "Sesamstraße". "Dass uns das Krümelmonster persönlich besucht hat, war selbst für mich eine riesige Überraschung. Noch mehr gefreut habe ich mich über die Person, die unter diesem Kostüm gesteckt hat", schwärmt die brünette Beauty. Ihr Freund Roberto verbarg sich unter der blauen Verkleidung.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto als Krümelmonster an Alessios Geburtstag

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi an Alessios viertem Geburtstag

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto als Krümelmonster an Alessios Geburtstag

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi auf Mauritius, März 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de