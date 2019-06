Wie halten Kate Hall (36) und Detlef D! Soost (48) ihre Beziehung frisch? Im Mai feierten die Turteltauben bereits ihren zehnten Jahrestag. 2010 kam ihre Tochter Ayana auf die Welt – zwei Jahre späten gaben sich die Fitness-Liebhaber das Jawort. Dass sie noch immer auf Wolke sieben schweben, haben sie erst vor Kurzem bewiesen: Die Familie grüßte im Netz mit traumhaften Pics aus ihrem Urlaub in Saint-Tropez. Aber was ist eigentlich das Liebesgeheimnis von Kate und Detlef?

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein Video von sich und ihrem Mann, das sie mit "Impressionen von unserem Alltag" betitelte. In dem Posting offenbart die 36-Jährige das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe – ohne sich dabei allzu ernst zu nehmen: "Intellektuelle Gespräche, respektvoller Umgang miteinander, Zeit verbringen in der Natur (am liebsten am Strand) und Chipmunks." In dem dazugehörigen Clip von einem Fuerteventura-Trip füttert Kate ein Streifenhörnchen, während der Tänzer sich über die Freude seiner Frau lustig macht.

Auch Kate scheint ihren Göttergatten gerne mal auf die Schippe zu nehmen: Detlef steht in dem Video mit den Füßen im Meer. Offenbar wurde der 48-Jährige kurz zuvor von einer Welle überrascht, denn seine Hose ist bis zum Schritt nass. "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Detlef hast du eingepullert?", fragt die "Bedingungslos"-Interpretin ihren Liebsten.

Instagram / katehallfitness Kate Hall und Detlef Soost mit ihren drei Kids

Anzeige

Instagram / katehallfitness Kate Hall und Detlef D! Soost mit ihrer Tochter Ayana

Anzeige

Actionpress/ Coldrey, James Kate Hall und Detlef D! Soost auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass so viel Humor in der Ehe von Detlef und Kate steckt? Klar, die beiden sind ja für ihre Späße bekannt. Nee, ich bin überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de