In den letzten Tagen war die Sorge um Fußball-Star Lukas Podolski (34) ziemlich groß! Nachdem der Kicker im Netz Fotos aus dem Krankenbett geteilt hatte, vermuteten seine Fans das Schlimmste. Dann gab der Sportler bekannt, dass er sich einer schweren Operation am Trommelfell unterziehen musste. Aber Entwarnung: Der frühere Nationalspieler ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Jetzt bedankte Poldi sich bei seiner Community für deren Support.

"Danke an alle für die Unterstützung, den Einsatz und all die Nachrichten in dieser harten Zeit. Ich werde bald zurück sein – mit mehr Energie denn je", richtete der Stürmer auf Instagram das Wort an alle, die sich in den letzten Tagen um ihn gesorgt hatten. Seine Fangemeinde ist sichtlich begeistert, dass es dem 34-Jährigen wieder besser geht und wünscht ihm in zahlreichen Kommentaren auch weiterhin eine gute Genesung.

Lukas ist sich zwar sicher, dass er bald wieder kicken kann, aktuell muss er sich jedoch erst einmal schonen. "Ich habe noch Fäden und einen Tampon im Ohr", sagte er. Das Krankenhaus durfte der Sport-Star, der aktuell in Japan Fußball spielt, allerdings schon wieder verlassen.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski, Sportler

Shaun Botterill/Getty Images Lukas Podolski beim Fußball-Spiel Deutschland gegen England im März 2017

Instagram / poldi_official Lukas Podolski (r.) mit seinem Arzt

