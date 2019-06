Sebastian Vettel (31) hat klammheimlich geheiratet! Der Formel-1-Star und seine Hanna sind schon seit ihrer Schulzeit in Heppenheim total verliebt. Auch zwei Kinder hat das Paar bereits – aber mit dem Thema Hochzeit haben sie sich sehr lange Zeit gelassen. Am Donnerstag sind sie endlich in den Hafen der Ehe eingelaufen. Im kleinen Kreis gaben sich die Turteltauben das Jawort – das beweist auch der goldene Ring an Sebastians Finger!

Noch am selben Tag ist der Rennfahrer mit dem Schmuckstück abgelichtet worden, als er gerade Autogramme verteilte. Seinen großen Tag verbrachte er nämlich nicht mit seiner Braut auf Wolke sieben – stattdessen trat er beim Grand Prix im französischen Le Castellet an. Momentan ist der 31-Jährige vielbeschäftigt: Erst kurz vor der Trauung war er von einem Rennen in Kanada zurückgekehrt.

Weitere Details zu der Hochzeit von Sebastian und Hanna sind bisher nicht bekannt – auch nicht, ob es nach der standesamtlichen noch eine kirchliche Zeremonie geben wird. Allerdings hält das Pärchen sein Privatleben seit jeher sehr geheim – vermutlich wird auch eine zweite Feier erst einmal nicht an die Öffentlichkeit dringen.

Getty Images Sebastian Vettel und Ehefrau Hanna im Februar 2012

Getty Images Sebastian Vettel 2019 in Kanada

Getty Images Hanna und Sebastian Vettel bei einer Gala im Dezember 2011

