Wie schafft es Kate Beckinsale, mit 45 Jahren noch so jung und knackig auszusehen? Der Hollywood-Star ist aktuell in seiner womöglich besten Form: Im Netz postet die "Underworld: Blood Wars"-Darstellerin immer wieder Videos von sich aus dem Gym und präsentiert dabei ihren definierten Body. Was in den Clips so einfach aussieht, ist in Wahrheit allerdings harte Arbeit: Ein Insider offenbarte jetzt, was die US-Amerikanerin für ihr Hammer-Aussehen alles auf sich nimmt!

Kate (45) soll bereits in jungen Jahren sehr umsichtig mit ihrem Körper umgegangen sein und ihre Haut keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt haben, plauderte eine Quelle gegenüber HollywoodLife aus. Außerdem achte sie darauf, genügend Wasser zu trinken. Aber auch ständige Bewegung gehört zum Alltag der Britin: "Sie treibt Sport, geht regelmäßig laufen und trainiert mit leichten Gewichten im Gym [...]. Außerdem ist sie mit unglaublichen Genen gesegnet, und das ist etwas, das niemand von uns kontrollieren, sondern sich nur wünschen kann", meinte der Insider weiter.

Laut einer weiteren Quelle soll die Ex von US-Komiker Pete Davidson (25) zusätzlich fünf- bis sechsmal pro Woche Cardio und Pilates machen. "Kate ist besessen davon, jünger auszusehen und sich jünger zu fühlen, weshalb sie mit jüngeren Männern zusammen ist. Es gibt ihr das Gefühl, jugendlich zu sein", so der Kenner. Sie soll ihre Tochter Lily (20) sogar ständig nach Beauty-Tipps fragen.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im Juni 2018

Getty Images Kate Beckinsale im März 2019

Jackson Lee / SplashNews.com Pete Davidson und Kate Beckinsale im März 2019

