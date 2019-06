Stacey Solomon (29) hat sich endlich mit ihrem Neugeborenen aus dem Haus getraut! Erst kürzlich hatte die ehemalige X Factor-Kandidatin gebeichtet, dass sie seit der Geburt ihres dritten Kindes nicht mehr das Haus verlassen hat. Der Grund? Unter anderem hatte die Schönheit Angst, dass ihrem jüngsten Sohn Rex Toby Francis Swash etwas zustoßen könnte. Nach einem Monat wagte sich die Sängerin jetzt aber doch an die frische Luft!

Der kleine Ausflug tat der 29-Jährigen sichtlich gut, wie ein Instagram-Bild aus dem Wald belegt. Darauf grinst die Musikerin überglücklich in die Kamera – und trägt ihren jüngsten Sprössling in einer Babytrage vor der Brust. "Wir haben es geschafft! Juhu", freut sich die dreifache Mama in der Bildunterschrift und erklärt, dass ihre Mutter sie zu dem Abendspaziergang überredet habe. "Ich liebe den Wald. Ich habe ganz vergessen, wie gut es riecht. Das war einfach das Beste. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das noch nicht früher gemacht habe", offenbart die Britin überglücklich.

Trotzdem bereue sie ihre vierwöchige Pause in der Abgeschiedenheit nicht. "Ich bin ehrlich gesagt schon sehr dankbar, dass wir in der glücklichen Lage waren, uns in den letzten vier Wochen einfach in unserer eigenen Welt zu verlieren", berichtet Stacey ehrlich. Jetzt freue sie sich allerdings, mit Rex neue Abenteuer außerhalb der eigenen vier Wände zu erleben.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Söhnchen Rex Toby Francis Swash im Juni 2019

Anzeige

Instagram / staceysolomon Rex Toby Francis Swash mit Mama Stacey Solomon im Juni 2019

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Söhnchen Rex Toby Francis Swash im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de