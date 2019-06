Nach der Geburt ihres dritten Kindes schottete Stacey Solomon (29) sich total ab! Die ehemalige X Factor-Kandidatin und ihr Freund Joe Swash wurden im Mai Eltern eines kleinen Söhnchens und nannten ihren jüngsten Familienzuwachs Rex Toby Francis Swash. Der scheint seine Mama nun ziemlich in Beschlag zu nehmen: Stacey hat seit sage und schreibe drei Wochen nicht mehr das Haus verlassen.

Das verriet die 29-Jährige jetzt in einem Instagram-Post. Zu einem Bild, auf dem sie mit ihrem mittleren Sohn Leighton (7) spielt, während sie Muttermilch abpumpt, schrieb sie: "Ich muss unbedingt mal irgendwann in der nahen Zukunft aus dem Haus gehen, bevor ich verrückt werde. Aber ehrlich gesagt, der Gedanke, richtige Kleidung tragen zu müssen und mit anderen Menschen zu interagieren, ist wirklich beängstigend."

Noch genießt Stacey die Zeit ganz allein mit ihrer kleinen Familie. Doch die Dreifach-Mama ist nicht nur vom Babyglück erfüllt, sondern auch von Schuldgefühlen geplagt: Ihre beiden älteren Kids Leighton und Zachary (11) sind ihrer Meinung nach in den vergangenen Wochen ein wenig zu kurz gekommen. "Ich bin an einen Punkt gelangt, an dem ich nicht mehr erwarten kann, dass die beiden sich alleine beschäftigen. Die Tatsache, dass sie so großartig und verständnisvoll waren, hat es für mich sehr viel einfacher gemacht. Dadurch sind die Schuldgefühle aber auch ein bisschen schlimmer geworden, weil die beiden einfach so verdammt toll sind", stellte Stacey in ihrem Post klar.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Leighton

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon kurz nach der Geburt ihres Babys im Mai 2019

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren beiden jüngsten Söhnen

