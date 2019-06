Eine Geburt ist das Natürlichste auf der Welt. Doch noch immer sprechen nicht alle Frauen offen über ihre Erlebnisse während und über die körperlichen Veränderungen nach der Geburt – anders Stacey Solomon (29)! Nachdem die britische Sängerin vor drei Wochen ihr drittes Kind, Söhnchen Rex Toby Francis Swash, auf die Welt gebracht hatte, teilte sie nun ein sehr intimes Detail mit ihren Followern auf Social Media: Stacey spricht über die heftigen Nachwirkungen der Geburt an ihren Geschlechtsteilen!

Die X-Factor-Dritte und Teilnehmerin der britischen Show “Loose Women” berichtete via Instagram davon, dass sie seit der Geburt kein Bad nehmen durfte – da die Verletzungen im Intimbereich zu heftig gewesen seien und erst einmal abheilen mussten! Jetzt aber, so berichtete Stacey weiter, sei sie endlich bereit für ein langes Bad in der Wanne. Die Fans sind begeistert und loben die Ehrlichkeit der Musikerin in ihren Kommentaren.

In einem Posting zuvor beschrieb sie ihre Gefühlswelt nach der Geburt schon einmal: "Ich muss unbedingt mal irgendwann in der nahen Zukunft aus dem Haus gehen, bevor ich verrückt werde. Aber ehrlich gesagt, der Gedanke, richtige Kleidung tragen zu müssen und mit anderen Menschen zu interagieren, ist wirklich beängstigend", offenbarte die stolze Mama.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn

Anzeige

John Phillips/Getty Images, instagram/ staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex Toby Francis Swash

Anzeige

Getty Images Stacey Solomon im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de