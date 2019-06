Neuer Look für Angelina Heger (27)! Dass die Ex-Bachelor-Kandidatin in der Regel keine Angst vor haarigen Veränderungen hat, ist mittlerweile bekannt. Ob blond oder brünett – die Influencerin probiert gerne etwas Neues aus. Während bislang allerdings meist nur die Haarfarbe dran glauben musste, wurde es nun offenbar auch mal Zeit für einen neuen Schnitt. Angelina verabschiedete sich tatsächlich von ihrer langen Mähne und trägt jetzt einen modernen Longbob.

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte die 27-Jährige stolz ihre neue Frisur. Die Haare reichen ihr nun nur noch bis zu den Schultern – und die Fans lieben es! In nur wenigen Stunden wurde der Beitrag nicht nur über 30.000 Mal gelikt, sondern auch zahlreich mit lobenden Worten kommentiert. In ihrer Story kündigte Angelina dann sogar an, dass sich ihr Style in den kommenden Wochen noch weiter verändern wird. Ob es sich dabei womöglich um eine neue Haarfarbe handelt, ließ sie offen.

"Wow, Dankeschön für so viel Feedback. Ich werde mir gleich alles in Ruhe durchlesen", freute sich die Berlinerin und versprach, ihren Followern in den nächsten Tagen zu antworten. Wie gefällt euch die neue Frise von Angelina? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Instagram / angelinaheger Angelina Heger

ActionPress / wcrART/face to face Angelina Heger 2018 in Köln

ActionPress Angelina Heger im Februar 2019

