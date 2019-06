Sarah (28) und Dominic Harrison (27) sind schon voll und ganz in der Planung für ihre Hochzeitsreise! Nach ihrer standesamtlichen Trauung im November 2017 wollen die beiden sich noch einmal in einer freien Zeremonie das Jawort geben. Während die Mama der kleinen Mia Rose (1) für dieses Traum-Event schon das ausgesuchte Brautkleid zuschneidern lässt, darf auch ein anderer wichtiger Aspekt nicht fehlen: Die beiden haben jetzt verraten, wo sie ihre Flitterwochen verbringen werden!

Fest stand von Anfang an: Es soll eine Reise sein, die das Pärchen zu zweit antreten wird – Töchterchen Mia muss also zu Hause bei ihren Großeltern bleiben. "Wir haben die Reise ohne Mia geplant, weil es unsere Hochzeitsreise ist und deshalb wollen wir auf eine Insel, wo wir das in vollsten Zügen genießen können", verrieten die Influencer in ihrem aktuellen YouTube-Vlog, in dem sie ihre Follower mit ins Reisebüro nehmen. Gebucht hat das Duo dort schließlich ein Urlaub auf den Malediven.

Ganze neun Nächte wird ihr Honeymoon dauern – allerdings erst Anfang 2020. Doppelt genießen wollen Sarah und Domi den Ausflug außerdem, weil es der letzte Urlaub zu zweit sein wird, bevor sie sich an die weitere Kinderplanung machen: "Anfangs wollten wir nur sechs, sieben Nächte. Aber wir haben uns gesagt, das ist unser Honeymoon und eigentlich auch Babymoon, bevor dann irgendwann das zweite Kind kommen sollte", berichtete die 28-Jährige weiter.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im Juni 2019

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Mia Rose Harrison

