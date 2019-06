Matthew Perry (49) hat sich nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt! Der Friends-Darsteller machte in den vergangenen Jahren vor allem mit besorgniserregenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Durch seinen jahrelangen Alkohol- und Drogenkonsum hatte der Schauspieler mit gesundheitlichen und psychischen Probleme zu kämpfen und musste sich deshalb sogar in einem Krankenhaus behandeln lassen. Über zwei Jahre sah man ihn nicht mehr in der Öffentlichkeit – bis jetzt: Matthew wurde am Donnerstag in New York gesichtet!

Die Paparazzi-Aufnahmen sind allerdings alles andere als beruhigend! Sie zeigen den 49-Jährigen in einem weiten dunkelgrauen Hemd und Jogginghose, sein T-Shirt hat deutliche Flecken und auch seine langen, ungepflegten Fingernägel und das unrasierte Gesicht fallen ins Auge. Der ehemalige Frauenschwarm wirkt erschöpft und sieht aus, als wäre er nicht sonderlich gut in Form. Geht es ihm etwa wieder schlechter? Der "17 Again"-Darsteller selbst nahm die unvorteilhaften Bilder mit Humor. Via Twitter schrieb er: "Ich gehe heute zur Maniküre. Das ist in Ordnung, oder? Das spricht doch für meine Männlichkeit."

Wegen seiner Suchprobleme sollte sich Matthew eigentlich nach wie vor in psychologischer Behandlung befinden – im Februar wurde jedoch bekannt, dass der US-Amerikaner seinen Therapieplatz verloren hat. "Matthew wurde rausgeschmissen, weil er ständig mit seinem Handy beschäftigt war und über die Dating-App Raya mit Models geschrieben hat", offenbarte ein Insider.

Getty Images Schauspieler Matthew Perry

David Livingston / Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry bei einer Podiumsdiskussion, 2017

