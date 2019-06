Hinter Leonard Freier (34) und seiner Frau Caona liegen turbulente Wochen. Obwohl sich das Paar erst vergangenes Jahr das Jawort gegeben hatte, stand die Ehe vor Kurzem fast vor dem Aus. Trotz Beziehungskrise gaben die Turteltauben ihrer Liebe aber noch einmal eine Chance – und das mit Erfolg. Mittlerweile haben sie das Schlimmste überstanden und feierten jetzt sogar ihren ersten Hochzeitstag. Wie dieser besondere Anlass im Hause Freier zelebriert wurde, verrät der Ex-Bachelor im Promiflash-Interview.

Leo und Caona nahmen sich eine Auszeit vom Alltag und reisten nach Binz, um dort entspannt die Seele baumeln zu lassen. "Wir hatten ein wunderschönes Wochenende, haben am Strand gechillt, haben ganz genüsslich draußen gegessen, haben im Spa einen schönen Tag verbracht und am Abend eine Suite für uns gehabt", schwärmt der 34-Jährige beim Launch-Event von Joyn im Gespräch mit Promiflash. Während sich die gemeinsame Tochter Aurora eine schöne Zeit bei ihrer Oma machte, genossen der Muskelmann und seine Liebste die Zweisamkeit in vollen Zügen.

Die zukünftigen Hochzeitstage könnten übrigens noch spannender werden! Im Interview verriet der ehemalige Rosenkavalier, dass er sich durchaus vorstellen könnte, seine Caona zu überraschen und das Ehegelübde romantisch zu erneuern. Auch wenn er sich damit noch etwas Zeit lassen will, eine genaue Vorstellung hat er jedenfalls schon mal: "Vielleicht irgendwo am Strand oder vielleicht sogar beim Tauchen oder während des Fallschirmspringens, wer weiß."

Actionpress/ Tamara Bieber Leonard Freier mit seiner Frau Caona

AEDT/WENN.com Caona und Leonard Freier

Instagram / caona_m Caona und Leonard Freier in Italien

