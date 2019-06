Wird das Game of Thrones-Prequel genauso erfolgreich, wie das Original? Erst im vergangenen Monat endete das Fantasy-Epos nach acht Staffeln. Von dem Ausgang der Show waren allerdings nicht alle Fans begeistert. Für die, die sich ein anderes Ende in Westeros gewünscht hätten, gibt es nun allerdings eine neue Chance: HBO plant eine Spin-Off-Serie. Hauptdarstellerin Naomi Watts (50) ist sich sicher, dass die Fans davon begeistert sein werden!

Das verriet die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit der Agentur Associated Press: "Ich glaube, sie werden nicht enttäuscht sein. Es ist ein großartiges Team, das sie dafür zusammengestellt haben", schwärmte sie über die Produktion. Dennoch sei sie von dem Riesenerfolg der ersten Show etwas eingeschüchtert. "Alles hatte etwas mit 'Game of Thrones' zu tun. All die Werbung im TV, jeder Artikel, jeder hat da mitgemacht. Das ist beängstigend", meinte sie in dem Interview.

Viele Infos haben die Serienmacher zu dem TV-Ableger noch nicht bekannt gegeben. Sicher ist bisher nur, dass die Handlung mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielen soll. Außerdem wurde bereits der gesamte Cast veröffentlicht.

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Game of Thrones" im April 2019

Getty Images Naomi Watts in New York

Getty Images Naomi Watts beim TriBeCa Ball in der New York Academy of Art

