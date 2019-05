Am Montag flimmerte auch in Deutschland die langersehnte letzte Folge von Game of Thrones über die Bildschirme. Doch das Serienende sorgte bei vielen Zuschauern für Erstaunen. Das Fazit der Zuschauer zu den letzten Episoden fiel schon eher dürftig aus – die Herzen der Fans ließ die achte Staffel nicht unbedingt höherschlagen. Das große Finale machte da keine Ausnahme. Diejenigen, die die Episode noch nicht gesehen haben und sich nicht spoilern lassen möchten, sollten an dieser Stelle aufhören zu lesen.

Achtung: Spoiler!

Das große Finale der achten Staffel fiel entgegen aller Erwartungen nämlich ziemlich unblutig aus und verzichtete sogar auf große Kampfszenen. Zwar wurde Daenerys Targaryen (gespielt von Emilia Clarke, 32) von ihrem Liebsten Jon Schnee (Kit Harington, 32) erdolcht, doch ansonsten herrschte im Finale ungewohnte Harmonie unter den verbliebenen Rollen. Im Netz machten sich deshalb einige Zuschauer über das softe Ende lustig! Auf Twitter wünschten sich viele nämlich ein anderes Ende. Ein enttäuschter Zuschauer wetterte: "Ich werde so tun, als hätte der Nachtkönig alle getötet und er regiert jetzt über alle Leichen. Das ist ein viel besseres Ende als das, was sie uns geben."

Ein Kritikpunkt der Fans: Der hart umkämpfte Eiserne Thron zerfällt nach einem Feuer-Angriff von Drache Drogon letztendlich einfach in Schutt und Asche. Die anschließende Wahl des neuen Regenten der sieben Königslande sorgte ebenfalls für Verwunderung: Nicht Zuschauerliebling Jon Schnee, sondern Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20) wird fortan über Westeros herrschen, Sansa Stark (Sophie Turner, 23) hat künftig die Macht über den Norden. Gefällt euch das Ende? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner und Isaac Hempstead-Wright

Getty Images Kit Harington im April 2019

Getty Images Isaac Hempstead Wright im April 2019

