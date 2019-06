Mama Nina Bott (41) würde wohl am liebsten die Zeit anhalten! Für die TV-Moderatorin ging das Jahr 2019 sehr gut los: Am 16. Januar kam nach Tochter Luna das mittlerweile zweite Kind von ihr und ihrem Lebensgefährten Benjamin Baarz zur Welt. Der Knirps hört – genau wie der Sohnemann von YouTube-Queen Bibi Claßen (26) – auf den Namen Lio. Fünf Monate nach der Wassergeburt wird die 41-Jährige nun aber ganz wehmütig: Die Monate mit ihrem Baby vergehen einfach zu schnell!

"Hilfe, er wächst so schnell!", stellte Nina am Samstag deshalb ganz geschockt auf Instagram fest. Auf dem dazugehörigen Foto ihres Sohnes liegt der kleine Mann auf ihrem Schoß und hat ein passendes Halstuch zu seiner Hose mit schwarzen Kreuzen an. Ganz fröhlich schaut er nach oben zu seiner Mama. Weiter schreibt die gebürtige Hamburgerin, dass sie mit ihren Liebsten einen entspannten Sommertag hinter sich hat und resümiert schließlich: "Ich liebe es einfach, wenn sich das Leben draußen abspielt!"

Mit von der Family-Partie ist auch der 15-jährige Erstgeborene von Nina: Lennox, dessen Vater der Kameramann Florian König (51) ist, komplettiert die kleine Patchwork-Familie. Das Leben als Mutter scheint das TV-Gesicht momentan in vollen Zügen zu genießen – regelmäßig teilt sie nämlich Eindrücke aus dem Alltag mit ihrem Nachwuchs.

Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott beim Deutschen Radiopreis 2018

Becher / WENN.com Nina Bott, TV-Moderatorin

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Sohn Lio

