Seit stolzen 16 Jahren geht das Let's Dance-Traumpaar Valentin (32) und Renata Lusin (31) nun schon zu zweit durchs Leben! Richtig gehört: Die Turteltauben, die mittlerweile Anfang 30 sind, sind bereits seit ihren Teenager-Jahren zusammen. Mit ihrer Hochzeit im Mai 2014 wurden sie dann auch offiziell zu Mann und Frau. Doch wie fing ihre große Liebe damals eigentlich an? Jetzt berichten Renata und Valentin von ihren aufregenden ersten Dates!

"Ja, das ging alles sehr schnell", verriet die Beauty im Interview mit rtl.de und fuhr an ihrem Mann gerichtet fort: "Wir saßen abends in deinem Zimmer, das war am zweiten Tag, und dann sagte er: "‘Hm, würdest du mich küssen?’ – und ich so: ‘Ok!’" Auch Valentin kann sich noch genau an diesen besonderen Moment erinnern: "Da hat es irgendwie ziemlich schnell zwischen uns gefunkt und dann hatten wir uns mit Augenkontakt gesagt: 'Ja, wir probieren das jetzt einfach mal.'" Wobei Renata das Ganze offenbar weniger romantisch fand als ihr Gatte: "Du warst voll verdorben Schatz!", witzelte die Russin.

Auch nach all dieser Zeit sind die beiden noch immer superhappy miteinander – und wollen endlich den nächsten Schritt wagen! In den kommenden Jahren soll ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt kommen: "Wir möchten auf jeden Fall Familie haben, bald. Das werdet ihr dann erfahren", verriet Renata vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin im Jahr 2003

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, Juni 2019

Thomas Burg/ActionPress Renata und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profitänzer

