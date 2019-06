Wird Das Sommerhaus der Stars für Jasmin und Willi Herren (44) zur Zerreißprobe? Erst vor Kurzem gab RTL offiziell bekannt, dass der einstige Lindenstraße-Star und seine Frau Jasmin in die beliebte TV-WG ziehen. Im Gegensatz zu einigen ihrer Mitbewohner, wie den Love Island-Teilnehmern Elena Miras (27) und Mike Heiter, ist es für das Ehepaar das erste Extremformat, das sie gemeinsam bestreiten – werden sie das Sommerhaus ohne Streit überstehen?

Dass sowohl Willi als auch Jasmin echte Hitzköpfe sind, hatte sich in den vergangenen Jahren sogar mehrfach gezeigt: Nachdem der Mallorca-Sänger schon bei Promi Big Brother mit Sarah Knappik (32) aneinandergeraten war, sorgte spätestens der Ehekrach der Turteltauben im vergangenen Dezember für Aufregung. Die Lebenspartner stritten sich in einem Skiclub in Tirol und wurden Medienberichten zufolge sogar handgreiflich – eskaliert die Situation im Sommerhaus etwa wieder?

Ganz unwahrscheinlich sind Streitereien und sogar Trennungen in und nach dem Sommerhaus nämlich nicht: Schon 2017 waren sich Helena Fürst (45) und Ennesto Montè (44) beinahe an die Gurgel gegangen und hatten sich schlussendlich getrennt. Insgesamt waren nur die wenigsten Promi-Duos nach der Show noch zusammen geblieben.

ActionPress Willi Herren und Jasmin Jenewein im Jahr 2018

Chris Emil Janßen/ActionPress Willi Herren bei Dreharbeiten auf Mallorca

RTL Ennesto Monté und Helena Fürst nach "Das Sommerhaus der Stars"

