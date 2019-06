So feiert der Wendler seinen Geburtstag! An diesem Samstag ist Michael 47 Jahre alt geworden. Den Ehrentag feiert der Schlager-Star mit seiner Freundin Laura in Cape Coral im "Sunshine State" Florida. Schon in der Nacht wurde mit Sekt auf den Sänger angestoßen. Im Netz teilt das Pärchen nun erste Eindrücke der B-Day-Party. Dazu gibt es von der 18-Jährigen eine süße Nachricht an ihren Schatz auf ihrem Social-Media-Kanal.

"Du bist ein wundervoller Mensch, ein so wundervoller Mann und seitdem du in meinem Herzen bist, ist jeder Tag so vollkommen für mich. Du bringst mich jeden Tag zum Lachen und machst mich zur glücklichsten jungen Frau auf der ganzen Welt!". Mit diesen emotionalen Worten gratuliert Laura ihrem Michael auf Instagram und postet dazu ein Video, das den Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer beim Ausblasen der Geburtstagskerzen zeigt. Doch der leckere Kuchen, auf dem die brennenden Lichter flackern, ist nicht die einzige Überraschung, die die Brünette bereithält: Zum Einstieg in den besonderen Tag, gibt es ein "Happy Birthday"-Ständchen für den Musiker.

Aber nicht nur seine Freundin verbringt diesen Tag mit ihm zusammen. Auch Töchterchen Adeline feiert mit ihrem Papa. Nachdem es bereits gestern einen Schnappschuss von Michael und seinen Mädels zu sehen gab, ist seine Tochter auch beim Kuchenessen in der Wahlheimat des Schlager-Sängers mit dabei.

