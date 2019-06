Der Wendler zeigt sich mit seinen zwei größten Schätzen – und das zum ersten Mal! Michael Wendler (46) ist seit knapp einem halben Jahr mit seiner Freundin Laura zusammen. Das Pikante an dieser Beziehung: Laura ist 18 – und damit nur ein Jahr älter als die Tochter ihres Freundes Adeline Norberg. Dass dieser Umstand kein Problem für Adeline ist, zeigte sich spätestens an ihrem Geburtstag: Sie feierte zusammen mit ihrem Vater und ihrer fast gleichaltrigen "Stiefmama". Dass sich das Trio gut versteht, beweist auch diese Tatsache: Michael teilte im Netz nun ein Pic, auf dem er zusammen mit seiner Tochter und seiner Freundin zu sehen ist!

Das harmonische Selfie veröffentlichte der Schlagersänger auf seinem Instagram-Account: Alle drei posieren zusammen und strahlen auf dem Pic in die Kamera. Der 46-Jährige und seine Liebste scheinen sich außerdem in Bezug auf ihre Looks abgesprochen zu haben: beide tragen coole Sonnenbrillen, während sich Adeline mit einem Käppi vor der Sonne schützt. Wie üblich entfachte der Wendler mit dem Bild eine heftige Diskussion bei seinen Followern: "Süß ihr drei – habt auch ein schönes Wochenende und feiert gleich kräftig", schrieben die einen – die anderen verfassten Kommentare wie: "Der einen Tochter den Rücken zudrehen und die andere Tochter im Arm – das ist aber auch kein feiner Zug."

Trotz Harmonie – die Scheidung ihrer Eltern ist für Adeline keine einfache Sache: "Es ist schwerer, nicht mehr so in der Nähe von meiner Mama zu sein. Man sieht immer nur ein Elternteil pro Tag und das andere dann halt weniger und weil ich halt bei meinem Papa lebe, ist es manchmal schwer, was mit meiner Mama zu machen", erklärte sie im Interview mit RTL. In engem Kontakt mit ihrer Mama Claudia stehe sie aber dennoch nach wie vor.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura in Florida

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de