Amine Harit (22) durchlebte einen Albtraum! Der Fußball-Profi war im vergangenen Juni in Marrakesch in einen folgenschweren Unfall verwickelt: Er erfasste mit seinem Mercedes einen Passanten und verletzte ihn dabei tödlich – die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen fahrlässiger Tötung. In dem darauffolgenden Prozess wurde der Sportler zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldbuße verurteilt. Ein Jahr nach der schrecklichen Tragödie spricht der Kicker nun zum ersten Mal über die Ereignisse.

"Der Unfall ist ein Drama, das schwer zu vergessen ist", offenbarte der Schalke-Star der französischen Sport-Tageszeitung L'Equipe. Eigentlich sei er nur mit seinem kleinen Bruder etwas essen gewesen, doch dann: "Da war diese Person, die die Straße überquerte. Dann der Schock! Ich hielt 100 bis 150 Meter vom Unfallort entfernt an, weil ich es kaum realisieren konnte", schilderte der 22-Jährige. Nach der verhängnisvollen Nacht suchte er den Kontakt zur Familie des Opfers und konnte mit ihnen sprechen. Dadurch habe er sich ein bisschen besser gefühlt.

Der heftige Schicksalsschlag hatte auch Auswirkungen auf Amines Sportkarriere: "Ich habe versucht, derselbe wie letzte Saison zu sein, aber als ich auf dem Platz stand, sagte ich mir, dass ich keinen Erfolg haben werde", erklärte er. Doch der Mittelfeldspieler will einen Neustart wagen und unter Schalkes neuem Trainer David Wagner in der nächsten Saison wieder 100 Prozent geben.

Getty Images Amine Harit 2017

Anzeige

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Amine Harit und Christian Gentner

Anzeige

Alex Livesey/Getty Images Amine Harit, Marokko-Nationalspieler bei der WM 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de