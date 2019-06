Endlich hat Heidi Klum (46) ihren Verlobten Tom Kaulitz (29) wieder! Das Model und der Musiker sind seit über einem Jahr zusammen und quasi unzertrennlich. Regelmäßig postet die Schönheit im Netz verliebte Pärchenfotos und schwärmt von ihrem Schatz. In den vergangenen Monaten fehlte ihnen die Zeit für Zweisamkeit aber wohl ein bisschen – schließlich war der Gitarrist mit seiner Band Tokio Hotel auf Tour. Am Freitag spielte die Gruppe nun aber ihr letztes Konzert. Für Heidi und ihren Tom ging es direkt danach in die Stadt der Liebe!

Dieses Strahlen spricht Bände! Auf ihrem Instagram-Account teilte Heidi am Sonntag ein Foto, das sie und ihren Schatz bei einer Date Night in Paris zeigt. Lächelnd schauen die zwei in die Kamera. "Mitternachts-Snack", lautet Heidis schlichter Kommentar zu dem Beitrag, den sie zusätzlich mit zahlreichen Herz-Emojis versah. In ihrer Story teilte die Germany's next Topmodel-Chefin außerdem Clips von ihrem Turtel-Trip, die das Paar unter anderem beim Besuch des Eiffelturms zeigen.

Heidi und Tom scheinen die Auszeit in vollen Zügen zu genießen. Vermutlich blieb wegen der Tour und Heidis vollem Terminkalenders zuletzt kaum Zeit für romantische Rendezvous. Besonders die vierfache Mama betonte immer wieder, dass sie große Sehnsucht nach ihrem Liebsten hatte.

Instagram / billkaulitz Tokio Hotel nach dem letzten Konzert der Melancholic Paradise-Tour

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2019

