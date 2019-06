Wird Shirin Davids (24) neuer Song auch zum Hit? Die Musikkarriere der YouTuberin geht momentan durch die Decke. Erst vor vier Monaten veröffentlichte die Sängerin ihre erste eigene Single "Gib ihm" und landete damit direkt an der Spitze der Charts. Auch ihre anderen Tracks "Ice", "Orbit" und "Fliegst Du mit" kamen bei den Fans super an. Für ihre kommende Single hat sich die Beauty nun einen internationalen Superstar mit ins Boot geholt: Shirin veröffentlicht ein Feature mit Maitre Gims!

Auf ihrem Instagram-Account postete die ehemalige DSDS-Jurorin jetzt das Cover ihrer neuen Single "On Off", die am 28. Juni erscheinen soll und die Shirin zusammen mit Rapper Gims aufgenommen hat. Der Musiker ist schon seit Jahren im Business und feierte mit Hits wie "Loin" oder "Habibi" große Erfolge. In einem YouTube-Video gab Shirin ihrer Community nun schon mal einen kurzen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit mit dem französischsprachigen Künstler. "Mann, das wird echt krass. Er wird das killen", freute sie sich.

Die Follower der 24-Jährigen sind angesichts der Kollaboration ebenfalls ganz aus dem Häuschen und können es kaum erwarten, den Song endlich zu hören. "Läuft bei mir dann nonstop, bloß on, aber kein off" oder "Geilstes Feature! Freu mich drauf", kommentierten sie den Beitrag. Was meint ihr: Kann Shirin mit diesem Track an ihren bisherigen Erfolg anknüpfen? Stimmt ab!

Instagram / shirindavid Single-Cover von Shirin Davids und Maitre Gims' Feature "On Off"

Getty Images Maitre Gims

P.Hoffmann / WENN.com Shirin David, Sängerin

