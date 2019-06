Sie können einfach nicht ohne einander! "The Only Way Is Essex"-Star Gemma Collins (38) und ihr Kollege James Argent (31) befinden sich in einem turbulenten Liebeskarussell und führen seit zwei Jahren

eine On-Off-Beziehung. Im Mai dieses Jahres gaben sie erneut ihre Trennung bekannt. Doch auch dieses Mal sollte es nicht von langer Dauer sein. Nun ist die Liebe der Reality-Stars erneut entflammt – jedoch soll Gemma ihrem Boyfriend eine besondere Bedingung gestellt haben.

Das Couple wurde kürzlich turtelnd bei einer Date-Night auf Mallorca gesichtet. Dort spielten sie vergnügt Bingo und schauten sich immer wieder verliebt in die Augen, was ein Liebes-Comeback bestätigt. Ein Insider verriet dem Heat-Magazin jedoch, dass Gemma eine Bedingung an ihren Freund stellte: "Sie hat ihn unter der Bedingung zurückgenommen, dass er auf seine Ernährung achtet, Zeit mit ihr in L.A. verbringt und sich von anderen Frauen fernhält, während sie an verschiedenen Orten sind."

Gemma, die selbst seit einigen Monaten kontinuierlich an Gewicht verliert, hält sich aktuell überwiegend in Los Angeles auf. Der Grund: Sie dreht dort Szenen für ihre eigene Reality-Show "Diva Forever".

