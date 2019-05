Gemma Collins (38) ist tatsächlich wieder solo! Seit 2017 war die britische Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Kollegen James Argent (31) liiert. Im vergangenen Sommer hatte es zwischen den beiden jedoch ordentlich gekracht – angeblich, weil der 31-Jährige in den Augen seiner Liebsten zu oft feiern war. Anschließend habe das Paar zwar noch ein Jahr lang versucht, seine Beziehung zu retten – doch ohne Erfolg: James bestätigte nun, dass er und Gemma ab sofort getrennte Wege gehen!

Im britischen Frühstücksfernsehen The Morning sprach der "The Only Way is Essex"-Star jetzt ganz offen über die Trennung von seiner Partnerin: "Ich liebe Gemma wirklich sehr. Aber sie ist sehr beschäftigt und wir müssen uns jetzt beide erst einmal auf uns konzentrieren!" Wie das TV-Gesicht weiter erklärte, wolle er sich nun auf seine Gesundheit und seinen Job fokussieren – versicherte jedoch auch, dass er sich in der Zukunft definitiv mit Gemma an seiner Seite sehe. "Ich liebe sie so sehr", stellte James klar.

Erst vor knapp zwei Monaten hatte es Gerüchte über eine Trennung der beiden gegeben – mit einigen verliebten Paparazzi-Aufnahmen schienen Gemma und James diese Spekulationen damals allerdings noch zu dementieren. Für die Dancing on Ice-Teilnehmerin scheint das Liebes-Aus nun aber endgültig zu sein: Sie entfernte bereits sämtliche Kuschel-Seflies der beiden von ihren Social-Media-Accounts.

Getty Images James Argent und Gemma Collins, Januar 2019

Getty Images Gemma Collins und James Argent im Oktober 2018

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins im Dezember 2018

