Wird aus Heidi Klum (46) schon bald Heidi Kaulitz? Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis das Model mit seinem Verlobten Tom Kaulitz (29) vor den Traualtar tritt. Doch ändert die vierfache Mama mit der Hochzeit auch ihren Nachnamen? Bereits vor wenigen Wochen kam die Vermutung auf, dass Heidi plane, den Namen ihres Liebsten anzunehmen – immerhin hatte sie ein Autogramm für einen Fan mit "Heidi Kaulitz" unterschrieben. Nun bringt die baldige Braut die Gerüchteküche erneut zum Brodeln!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Germany's next Topmodel-Chefin am Sonntag ein Video, das sie beim Schneiden von Toms Bart zeigt. Doch das haarige Styling wird angesichts des dazugehörigen Kommentars doch glatt zur Nebensache. Heidi betitelte den Clip mit den Worten: "Sonntagmorgen bei den Kaulitz'" – und da Toms Zwillingsbruder Bill (29) weit und breit nicht zu sehen ist, scheint es, als würde sich Heidi bereits als Frau Kaulitz bezeichnen. Ob es sich dabei nur um einen Scherz handelt oder ob die Blondine ihren Namen tatsächlich ändern will, ist nicht bekannt.

Mit ihrem Beitrag schürte die Wahlamerikanerin allerdings auch die Annahme, dass die zwei vielleicht längst Mann und Frau sein könnten. "Seid ihr wohl schon verheiratet?", fragte sich eine Userin in den Kommentaren und auch viele andere Nutzer vermuteten, dass sich Tom und Heidi vielleicht schon klammheimlich das Jawort gegeben haben.

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Kalifornien

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Hong Kong

